В национальном центре «Россия» подвели итоги года проекта «Хорошие новости»

За время работы всероссийского проекта «Хорошие новости» пользователи получили 7 710 призов и поощрений за участие в специальных событиях, марафонах и заданиях в мобильном приложении. Об этом сообщили в ходе форума «Сообщество», проходившего в национальном центре «Россия».

На мероприятии подвели итоги года проекта «Хорошие новости», запущенного Общественной палатой РФ и функционирующего при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Для нас важно, что в «Хороших новостях» пользователи не просто читают новости, а действуют. Только за последний год в «партнерских событиях» их участники совершили более 130 тыс. действий. Как итог – мы смогли заслуженно поощрить большое количество наших пользователей. Это показатель того, что людям интересно учиться создавать контент и рассказывать о позитивных изменениях вокруг себя», — отметил руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин.

Призы и бонусы обеспечивались партнерами проекта, среди которых федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и коммерческие компании, поддерживающие развитие позитивной повестки и гражданской активности.

По словам председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрея Максимова, проекту удалось организовать сотрудничество с многими федеральными и региональными структурами, а также крупными коммерческими организациями.

«55 партнеров — это хороший итог года и подтверждение того, что позитивная информационное поле сегодня важно как государству, так и самому обществу, и коммерческим структурам. Именно партнеры проекта обеспечивают призы для пользователей. Всего к данному моменту командой проекта было выдано почти 8 тыс. призов», — отметил он.

За год в приложении размещено 243 партнерских события. Участникам предлагались задания по разработке позитивного контента о достижениях России и россиян. Они создавались во взаимодействии с федеральными ведомствами, отраслевыми организациями, корпорациями развития и региональными сообществами. Тематика включала медиаграмотность, научно-медицинскую информацию, туризм, строительство новых объектов и инновации.

Отмечается, что проект продолжает привлекать внимание благодаря возможности участников не только узнавать о положительных изменениях, но и активно участвовать в их освещении.