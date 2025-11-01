На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число должников в реестре алиментщиков превысило 300 тыс.

Глава ФССП Аристов: в реестре алиментщиков уже 300 тыс. должников
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В реестре должников по алиментным обязательствам числится свыше 300 тыс. Об этом в интервью «Известиям» в преддверии Дня судебного пристава сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов.

«Из них 69 тыс. женщин и порядка 240 тыс. мужчин», — сказал он.

По словам Аристова, в реестре есть и иностранные граждане, которые обязаны платить алименты на содержание своих детей.

Реестр заработал в стране с 25 мая 2025 года. На момент запуска в него включили порядка 190 тыс. граждан РФ с указанием их фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, а также информации о размере задолженности и виде ответственности (административная или уголовная).

В октябре сообщалось, что российский актер Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Общая сумма его долга составляет около 2,3 млн рублей.

Ранее алиментщица попыталась спрятаться от приставов под ковром, но ее нашли.

