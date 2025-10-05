На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер из «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

РИА: актер Казаков из Папиных дочек попал в реестр неплательщиков алиментов
START/СТС

Российский актер Михаил Казаков, сыгравший роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реестр неплательщиков алиментов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы судебных приставов.

Как уточняется, общая сумма его долга составляет около 2,3 миллиона рублей.

«Из которых по «кредитным платежам (кроме ипотеки)» уже почти составляет 1,8 миллиона рублей. При этом приставы возобновили производство по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее значилось прекращенным», — говорится в материале.

В реестр, как пишет агентство, актера внесли 8 сентября.

