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Немецкий словарь Duden назвал самое длинное слово в языке

Словарь Duden назвал слово из 67 букв самым длинным в немецком языке

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Словарь немецкого языка Duden опубликовал список самых длинных слов в языке. В пресс-релизе на сайте словаря сообщается, что самым длинным словом является Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung из 67 букв.

Данное слово переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками» и на 23 буквы длиннее самого объемного слова в орфографическом словаре.

Второе и третье места занимают два слова по 58 букв каждое. Это валийский топоним Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch и термин Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage, который описывает «отчисления на обслуживание долга за инвестиции в систему дренажа дорог». Замыкает список слово Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung длиной 56 букв, что переводится как «правило по краткосрочным мерам для обеспечения безопасности энергоснабжения».

Как правило, самыми длинными словами в Duden являются юридические и бюрократические термины и представляют собой составные слова. В рейтинге представлены только те слова, которые использовались в течение последних 10 лет и встречаются в СМИ не менее пяти раз.

В октябре соцсеть Одноклассники (ОК) и «Культура.РФ» запустили онлайн-словарь диалектизмов в проекте «Русским языком говорю». Словарь включает более 200 диалектизмов и словосочетаний, бытующих в отдельных регионах России и малоизвестных за их пределами.

Британский словарь Collins назвал слово 2024 года.

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