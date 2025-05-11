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Ученые раскрыли секрет идеальных извинений

The Conversation: длина выбранных слов усиливает искренность извинений
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Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Ройял Холлоуэй в Лондоне раскрыли лингвистический секрет, усиливающий эффект извинений. Ключевым фактором оказалась не смысловая нагрузка, а длина используемых слов. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

Команда обнаружила неожиданный паттерн: длинные слова воспринимаются как более откровенные. В то же время следует избегать сложных и необычных формулировок — они затрудняют понимание сказанного.

«Длина слова становится невербальным сигналом усилий — своеобразной «валютой искренности», — пояснили авторы открытия.

Например, самой искренней для слушателя будет фраза «Мои действия не отражают мой истинный характер», тогда как сказать «Мои действия не показывают, кто я» прозвучит слишком просто. А вариант «Мои действия не отражают мою истинную сущность» вообще может дать обратный эффект.

По словам ведущего автора работы Шири Лев-Ари, этот механизм работает подсознательно: люди не анализируют длину слов, но мозг интерпретирует ее как показатель искренности.

Ранее ученые узнали, что запах тела человека может предсказать дружбу с первого взгляда.

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