Роднина высмеяла предложения о запрете Хэллоуина в России

Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым прокомментировала идею запрета празднования Хэллоуина в России.

Парламентарий выразила недоумение по поводу подобных предложений и отметила, что не видит в празднике ничего предосудительного. По ее словам, Хэллоуин носит шуточный характер и в чем-то напоминает традиции русских скоморохов.

Роднина подчеркнула, что не считает нужным ограничивать отмечающих этот день, назвав идею введения запрета «дурью». Она также отметила, что лично утратила интерес к празднику, но не видит причин мешать тем, кто хочет его праздновать.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести административную ответственность за празднование Хеллоуина. По его словам, наказывать необходимо бары, кафе и рестораны, которые применяют в соответствующие дни атрибутику праздника.

Ранее в Госдуме предложили переименовать Хэллоуин.

