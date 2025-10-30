На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения

В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования продуктовых талонов
Mike Segar/Reuters

После приостановки работы федерального правительства в Соединенных Штатах губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации, чтобы экстренно обеспечить финансирование программы продовольственных талонов для нуждающихся. Об этом пишет The Guardian.

«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», – заявила она, выступая перед журналистами.

Губернатор также сообщила о выделении дополнительного финансирования в размере $65 млн на оказание экстренной продовольственной помощи. Согласно информации, размещенной на официальном сайте губернатора, это позволит обеспечить 40 млн порций питания.

Из-за продолжающегося шатдауна в США, с 1 ноября американцы могут столкнуться с прекращением выдачи продовольственных талонов. В целом, программой продовольственной помощи пользуются около 42 млн человек – примерно каждый восьмой житель страны. В штате Нью-Йорк получателями талонов являются более трех миллионов граждан.

23 октября портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп установил новый антирекорд по общей длительности шатдаунов в истории США, превысив отметку в 57 дней. Предыдущий «чемпион» — 39-й президент Джимми Картер, при котором правительство временно прекращало свою деятельность пять раз в течение четырех лет, в сумме на протяжении 56 дней.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.

