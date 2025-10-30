На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе службу на СВО приравняли к работе чиновником

Станислав Красильников/РИА Новости

Законодательное собрание Кемеровской области утвердило 29 октября закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) преимущества при трудоустройстве на муниципальные должности. Период их службы в военной должности во время проведения спецоперации будет учитываться в стаже муниципальной службы, пишет «Коммерсантъ».

Данная инициатива была предложена губернатором региона Ильей Середюком.

В соответствии с законом Кемеровской области «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», кандидаты на высшие должности муниципальной службы должны обладать как минимум двухлетним стажем работы в данной сфере. К таким высшим должностям, в частности, относятся руководители администраций в муниципальных образованиях.

Идея предоставления преференций участникам СВО при переходе на государственную и муниципальную службу впервые была озвучена 11 июля заместителем председателя Государственной думы Ириной Яровой («Единая Россия»). Несмотря на то, что соответствующий федеральный закон не был принят Госдумой, региональные власти активно перенимают эту практику. Например, в Воронежской, Псковской, Пензенской областях и Ставропольском крае уже были приняты поправки, регулирующие прием на муниципальную службу. Ярославская область и Республика Марий Эл вынесли подобные законопроекты на рассмотрение.

В ряде регионов перечень льгот для участников СВО расширяется за счет снижения требований к образованию. Однако депутаты Кемеровской области отказались от данного подхода. В Кузбассе наличие высшего образования остается обязательным условием для претендентов на высшие муниципальные должности.

Ранее в российском регионе выплаты контрактникам СВО уменьшили почти в пять раз.

