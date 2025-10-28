В российском регионе выплаты контрактникам СВО уменьшили почти в пять раз

В Саратовской области почти в пять раз сократили размер выплаты контрактникам

В Саратовской области почти в пять раз сократили размер единовременной выплаты за подписание контракта с министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующее постановление местного правительства опубликовано на официальном сайте региона.

Из документа следует, что размер выплаты уменьшили с 2,2 млн рублей до 450 тыс. рублей. Такое количество денег получат те, кто заключит контракт с Минобороны РФ в период с 28 октября по 31 декабря текущего года.

С 1 февраля 2025 года власти Саратовской области единовременно выплачивали контрактникам по 700 тыс. рублей. В августе размер выплаты увеличили до 2, 2 млн рублей, об этом сообщалось на официальном сайте правительства региона.

17 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2025 года в российские войсковые части прибыли 336 тыс. человек, заключивших контракт с министерством обороны, и 28 тыс. добровольцев.

Ранее в Ленинградской области выплаты контрактникам СВО увеличили до 2,8 млн рублей.