Более 100 тысяч россиян приняли участие в контрольной «Выходи решать!»

В 2025 году 105 тысяч россиян из 83 регионов приняли участие в контрольной «Выходи решать!», сообщили организаторы.

В этом году участники решили 150 тысяч задач. Проект поддержали более 1200 образовательных и культурных учреждений по всей стране.

По итогам проведения контрольной больше всего отличников оказалось в Московском регионе. В топ-150 участников по всем предметам попали 38 жителей Москвы и Подмосковья.

Для участников были доступны специальные математические задачи от преподавателей и выпускников МФТИ, задания от Warface, Tanks Blitz и VK с возможностью получить подарки и попасть на Фандом Фест. Также с 10 по 12 октября на платформе All Cups прошел специальный трек для учеников 8–11 классов от Заочной физико-технической школы МФТИ (ЗФТШ).

В этом году около 400 участников с высокими результатами контрольной по всей стране получили возможность поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний.

Организаторами и ключевыми партнерами в 2025 году выступали Физтех-Союз, VK Education, МФТИ, All Cups. Мероприятие реализовано при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.