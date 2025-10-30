На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут посмотреть в VK эксклюзивные трансляции постановок российских театров

В VK стартовала тематическая неделя в честь Всемирного дня балета
true
true
true
close
Театр балета Бориса Эйфмана

В VK объявили о запуске балетной недели, приуроченной к Всемирному дню балета. В ее рамках с 30 октября по 6 ноября пользователи «VK Видео» смогут смотреть эксклюзивные трансляции постановок ведущих российских театров, в том числе Бурятского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра оперы и балета, Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Мариинского театра (Приморская сцена), сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что к проекту присоединились театры из культурных столиц и регионов России, артисты, а также авторы «ВКонтакте» и Дзена.

В числе участников проекта — известные балерины Рената Шакирова, Мария Хорева, Ана Туразашвили, Анжелина Воронцова, Анастасия Смирнова и Диана Вишнева, которые опубликуют праздничные «VK Клипы».

Также на площадках VK появятся спектакли, интервью, документальные фильмы, подкасты и закулисные видео. Все материалы будут объединены хэштегом #Балет360.

Кроме того, в мини-приложении «VK Праздники» пользователи смогут установить статусы из набора «Балет — это жизнь», созданного специально к памятному дню. Также в сервисе «Другое Дело» появится категория тестов о культуре, где можно проверить знания о балете и получить призы.

Сообщается, что центральным событием проекта станет премьера видеоверсии гала-концерта международного фестиваля Dance open. Также в рамках фестиваля выйдет серия из пяти интервью с ключевыми фигурами балетной сцены, в том числе режиссера и художника-постановщика Юлианы Лайковой, хореографа Цай Бочэн, художественного руководителя «Балета Москва» Анастасии Яценко и аргентинских режиссеров Андреа Кинетти и Диего Поблето.

Гостелерадиофонд представит архивные записи с участием Надежды Павловой и Вячеслава Гордеева, а Музей музыки подготовил серию вертикальных видео о балетах Петра Чайковского — «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике».

По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, онлайн-формат помогает сделать искусство доступнее.

«31 декабря прошлого года в прямой трансляции балета «Щелкунчик» в «VK Видео» приняли участие 8,1 млн зрителей. В этом году мы решили посвятить целую неделю эксклюзивным трансляциям, чтобы пользователи смогли погрузиться в мир балета, не выходя из дома», — отметил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами