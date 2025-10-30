Россияне смогут посмотреть в VK эксклюзивные трансляции постановок российских театров

В VK объявили о запуске балетной недели, приуроченной к Всемирному дню балета. В ее рамках с 30 октября по 6 ноября пользователи «VK Видео» смогут смотреть эксклюзивные трансляции постановок ведущих российских театров, в том числе Бурятского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра оперы и балета, Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана, Мариинского театра (Приморская сцена), сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что к проекту присоединились театры из культурных столиц и регионов России, артисты, а также авторы «ВКонтакте» и Дзена.

В числе участников проекта — известные балерины Рената Шакирова, Мария Хорева, Ана Туразашвили, Анжелина Воронцова, Анастасия Смирнова и Диана Вишнева, которые опубликуют праздничные «VK Клипы».

Также на площадках VK появятся спектакли, интервью, документальные фильмы, подкасты и закулисные видео. Все материалы будут объединены хэштегом #Балет360.

Кроме того, в мини-приложении «VK Праздники» пользователи смогут установить статусы из набора «Балет — это жизнь», созданного специально к памятному дню. Также в сервисе «Другое Дело» появится категория тестов о культуре, где можно проверить знания о балете и получить призы.

Сообщается, что центральным событием проекта станет премьера видеоверсии гала-концерта международного фестиваля Dance open. Также в рамках фестиваля выйдет серия из пяти интервью с ключевыми фигурами балетной сцены, в том числе режиссера и художника-постановщика Юлианы Лайковой, хореографа Цай Бочэн, художественного руководителя «Балета Москва» Анастасии Яценко и аргентинских режиссеров Андреа Кинетти и Диего Поблето.

Гостелерадиофонд представит архивные записи с участием Надежды Павловой и Вячеслава Гордеева, а Музей музыки подготовил серию вертикальных видео о балетах Петра Чайковского — «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике».

По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, онлайн-формат помогает сделать искусство доступнее.

«31 декабря прошлого года в прямой трансляции балета «Щелкунчик» в «VK Видео» приняли участие 8,1 млн зрителей. В этом году мы решили посвятить целую неделю эксклюзивным трансляциям, чтобы пользователи смогли погрузиться в мир балета, не выходя из дома», — отметил он.