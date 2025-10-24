Российские подростки ради денег пытались поджечь чужую квартиру и чуть не сгорели сами

В Орске подростки пытались сжечь квартиру ради денег и чуть не сгорели сами

В Орске двое подростков пытались сжечь чужую квартиру ради денег от «работодателя» из мессенджера. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает oren.aif.ru.

Все началось с того, что двое 15-летних подростков нашли в мессенджере «работодателя», который поручил им за деньги поджечь входную дверь одной из квартир, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Им было необходимо снять процесс на видео и отправить запись заказчику. Во время поджога пламя перекинулось на одежду одного из несовершеннолетних, и он загорелся. Сама квартира при этом не пострадала.

В результате случившегося один из подростков получил ожоги 40% поверхности тела третьей степени. Его экстренно доставили в больницу. Полицейские установили личности поджигателей. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

