Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

МВД: аферисты под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Киберпреступники начали красть деньги россиян под видом дистанционного обыска. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что преступники объясняют необходимость изъятия наличных не только декларированием средств, но и «проверкой подлинности купюр». Все это делается якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска».

В МВД добавили, что в законодательстве нет понятия «дистанционный обыск», а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов.

«Купюры должны быть надлежащим образом упакованы, а не спрятаны «в книжки» и переданы курьеру», — говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что около 30% всех нежелательных звонков в 2025 году приходятся на владельцев смартфонов Apple. Наиболее часто злоумышленники нацеливаются на пользователей iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 16 Pro Max.

Ранее россиян предупредили о новых мошеннических схемах перед осенними распродажами.

