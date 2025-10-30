Мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян

Киберпреступники начали красть деньги россиян под видом дистанционного обыска. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что преступники объясняют необходимость изъятия наличных не только декларированием средств, но и «проверкой подлинности купюр». Все это делается якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска».

В МВД добавили, что в законодательстве нет понятия «дистанционный обыск», а изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов.

«Купюры должны быть надлежащим образом упакованы, а не спрятаны «в книжки» и переданы курьеру», — говорится в публикации.

