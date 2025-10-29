На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курский подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания и попал на видео

В Курске подросток одним ударом нокаутировал женщину из-за замечания
Telegram-канал Актуальный Курск

В Курске подросток ударил женщину кулаком в лицо из-за замечания, и этот момент попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Актуальный Курск».

Инцидент произошел в микрорайоне Волокно. На кадрах с места происшествия видно, как прохожая сделала юноше замечание, и тот в ответ начал вести себя агрессивно. Молодой человек подошел к женщине и ударил ее кулаком в лицо, после чего та упала. После этого нападавший ушел, оставив пострадавшую лежать на земле.

ГУ МВД России по региону сообщает, что женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 17-летний житель Курска. Подросток доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. После завершения лечения потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее россиянин упрекнул незнакомца за яркие татуировки и поплатился.

