Россиянин упрекнул незнакомца за яркие татуировки и поплатился

В Татарстане юноша ударил мужчину, который упрекнул его за татуировки
Shutterstock

В Татарстане будут судить 19-летнего юношу, который применил силу к мужчине после замечания, сообщают «Челнинские известия».

Конфликт между незнакомцами произошел в Набережных Челнах. Пострадавший разговаривал на улице со своей супругой и обратил внимание на молодого человека, который проходил мимо.

46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заметил на открытых участках тела юноши яркие татуировки и сделал ему замечание. Прохожий отреагировал на упрек агрессивно и тут же ударил оппонента кулаком по голове. Тот упал и ударился о брусчатку.

Единственной свидетельницей инцидента стала жена пострадавшего, он сам попал в больницу с жалобами на память и не смог дать показания. Нападавшего задержали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее новосибирец ранил соседа ножом из-за замечания о шуме.

