В Турции произошло обрушение многоэтажного дома

Многоэтажный жилой дом обрушился в городе Гебзе, расположенном в 60 км от Стамбула. Об этом сообщил телеканал NTV.

По информации журналистов, на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Отмечается, что недалеко от разрушенного здания проводятся работы по прокладке линии метро.

Как сообщил телеканал A-Haber, около шести человек могли оказаться под завалами. Мэр населенного пункта Зиннур Бююкгёз в эфире телеканала CNN-Turk заявил, что в доме проживали две семьи — всего семь человек. При этом остается неизвестным, находились ли люди внутри здания в момент его обрушения.

27 октября в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Позднее телеканал NTV сообщил, что после землетрясения в провинции Балыкесир на северо-западе республики произошло обрушение четырех зданий. Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что разрушенными оказались три дома и одно строение. В последнем располагался магазин.

В материале говорилось, что жители нескольких районов во время землетрясения выбежали из своих домов и впоследствии боялись возвращаться в квартиры. Они решили на время остаться на улице на случай, если природный катаклизм повторится.

