В России пока не примут решение о введении адвокатской монополии

В России будут не спешить с введением в действие реформы судебного представительства, известной как адвокатская монополия. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Изменения, суть которых заключается в том, что интересы физических и юридических лиц в судах смогут представлять лишь адвокаты, до сих пор не согласованы правительством.

По мнению источников издания, близких к администрации президента, инициатива об адвокатской монополии не будет принята в течение длительного времени. В частности, источники утверждают, что реформу не поддерживает Верховный суд России. Так, член Верховного суда Татьяна Вавилычева высказала ряд замечаний к законопроекту. Она считает, что введение в качестве обязательного требования о наличии статуса адвоката для судебного представительства связано со значительным ограничением прав на свободный выбор представителя и доступ к правосудию. Кроме того, возможен рост стоимости услуг профессиональных адвокатов.

Против предлагаемой адвокатской монополии также выступил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

5 августа сообщалось, что цены на услуги адвокатов в РФ могут вырасти вдвое из-за законопроекта Минюста об адвокатской монополии.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде прошла оптимизация кадров.