Цены на услуги адвокатов в России могут удвоиться

Цены на услуги адвокатов в РФ могут вырасти вдвое из-за законопроекта об адвокатской монополии. Об этом пишет «Лента.ру».

Адвокатами в стране являются лишь 5% юристов, однако депутаты хотят оставить только за ними право представлять в судах интересы бизнеса и граждан, причем не только в уголовных, но и в арбитражных и гражданских делах. В Минюсте объясняют необходимость данной инициативы низким качеством оказываемых юридических услуг, однако, по мнению специалистов, ее реализация приведет к ограничению доступа граждан к таким услугам и снижению их качества из-за повышения нагрузки на узкую прослойку адвокатов.

Чтобы получить статус адвоката, выпускники юридических вузов должны проработать по профессии два года, а затем сдать экзамен и принести присягу.

В июле 2024 года Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, увеличивающий государственные пошлины на ряд юридически значимых действий, в том числе за расторжение брака.

В этот же день Совфед одобрил закон о повышении налога на прибыль организаций с 20 до 25%.

Также верхняя палата одобрила закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее Конституционный суд (КС) России признал конституционным повышение размера государственных пошлин при подаче обращений в суд.