Суд отправил в СИЗО россиянина, снявшего кожу с жены

В Свердловской области арестовали мужчину, убившего жену и снявшего с нее кожу

Березовский городской суд арестовал местного жителя Рафиса Хузина, которого обвиняют в убийстве супруги и попытке избавиться от ее тела. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области в своем Telegram-канале.

«В отношении Хузина Р. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в городе Березовский. По словам Хузина, его жена пришла домой и упрекнула его в том, что тот не приготовил ужин. Между супругами возник конфликт, во время которого пьяный мужчина нанес супруге несколько ножевых ранений. Спасти пострадавшую не удалось.

СМИ писали, что обвиняемый пытался избавиться от тела жены, но сумел только снять кожу. Также он сжег мобильный телефон и некоторые другие вещественные доказательства. Тем не менее в полицию он, в итоге, обратился сам и сдался правоохранителям.

