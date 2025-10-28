В Москве откроется уникальная выставка о Великой Отечественной войне

В Москве в преддверии Дня народного единства презентовали открытие историко-документальной выставки «Великая Победа. Россия — моя история». Экспозиция будет включать более 700 уникальных документов и экспонатов из 50 федеральных, региональных и ведомственных архивов и музеев России и Беларуси, а также частных коллекций, и станет завершением юбилейного года 80-летия Победы над нацистской Германией, сообщили организаторы.

«Подобного объема уникальных артефактов на одной площадке мы не собирали никогда», — подчеркнул председатель Патриаршего совета по культуре РПЦ митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Он также сообщил, что на выставку доставят из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе икону и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

В свою очередь, глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов отметил, что выставка создана совместными усилиями архивов и ученых.

«Экспозиция показывает основную историю Великой Отечественной войны», — акцентировал внимание Артизов, добавив, что для него одним из важнейших экспонатов является автограф речи маршала Георгия Жукова, которую полководец произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Уточняется, что выставка охватывает временной период от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в СССР до подписания акта о капитуляции Японии, который официально завершил Вторую мировую войну.

На ней будут представлены, в том числе, Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, переписки лидеров стран, фоторепортаж о взятии Берлина, акт капитуляции Германии, подписанный в Потсдаме, личные вещи героев Великой Отечественной войны — дневник Зои Космодемьянской, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко.

Также специально для выставки Государственный Русский музей, отвечающий за художественную часть экспозиции, предоставил 18 живописных полотен.

«Одним из центров экспозиции станет картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», которой художник говорит, что советский солдат уже побеждает. Также гости смогут увидеть полотна Евсея Моисеенко «Ополченцы» и «С нами Бог», — сообщила глава Государственного Русского музея Алла Манилова.

Она добавила, что большое внимание на выставке уделено также блокаде Ленинграда — у Русского музея уникальная коллекция полотен художников-блокадников, часть из них будут представлены на экспозиции.

Организаторы отметили, что один из разделов выставки включает документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, предусмотрены отдельные экспозиции о Нюрнбергском и Токийском судебных процессах.

Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков сообщил, что вход на экспозицию будет свободным. Все службы в Москве уже готовы к работе, и обеспечат комфорт и безопасность посетителей экспозиции.

Ранее сообщалось, что выставка пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 5 ноября по 8 декабря текущего года.