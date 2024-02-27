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Прокурор запросил до 21 года иностранным наемникам «Азова»*

Прокурор запросил от 5 до 21 года колонии пятерым иностранным наемникам «Азова»

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Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону по делу иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе националистической бригады «Азов» (организация запрещена в России), запросил обвиняемым от пяти до 21 года лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, прошу назначить каждому из них наказание в виде 21 года колонии, Дилану Хили — 5 лет лишения свободы и Эндрю Хиллу — 6 лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Большинство из них получили обвинения в наемничестве. Британца Дилана Хили же обвинили в пособничестве в вербовке наемников.

До этого в Южный окружной военный суд поступили два уголовных дела участников нацбатальона «Азов» и группировки «Медведи SS». Уточняется, что первое дело касается 24 участников «Азова», а по второму фигурантами проходят девять человек — участники диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Ранее по обвинению в вербовке в «Азов» был арестован житель Подмосковья.

*   организация запрещена в России
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