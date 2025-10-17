На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил к длительным срокам участников украинского нацбата «Айдар»

В Ростове 15 участников нацбатальона «Айдар» приговорили к срокам до 21 года
Anelo/Shutterstock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 участников нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дело 18 бойцов «Айдара» является одним из самых массовых в суде — оно было первым, которое поступило в военный суд Ростова-на-Дону в отношении этого террористического батальона. Судья огласил приговор 15 фигурантам, в отношении еще троих фигурантов дело было выделено в отдельное производство.

Гособвинение ранее запросило для 18 участников «Айдара» до 24 лет лишения свободы. Им вменяют несколько статей, в их числе изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (ДНР) (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), а также участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

В конце июня военный суд приговорил участника «Айдара» Андрея Рыбака к 13 годам лишения свободы. Он добровольно вступил в нацбатальон 15 июля 2024 года. Его назначили стрелком — помощником гранатометчика. Он получил форму, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. До конца ноября 2024 года мужчина участвовал в деятельности батальона на территории ДНР, в том числе в боевых действиях.

Ранее военный суд приговорил гранатометчика «Айдара» Поповича к 27 лет колонии.

