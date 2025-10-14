В Госдуме назвали Хэллоуин символом победы добра над злом и сравнили с Пасхой

Хэллоуин нельзя приравнивать к сатанизму (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), так как смысл этого праздника заключается в противоположном – победе добра над злом. Его отмечают накануне Дня всех святых как напоминание о том, что злые силы беспомощны перед святостью. Вместо запрета праздника следует объяснить его идею и привести к более традиционному ритуалу, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он отреагировал на призывы приравнять Хэллоуин к сатанизму и сектантству и запретить его празднование в России на законодательном уровне. Однако с такими негативными явлениями этот праздник не имеет ничего общего, убежден депутат.

«Характер этого праздника несколько раз менялся, сейчас это просто развлечение, но оно прямо противоположно главной идее сатанизма, а именно - убеждению о том, что в мире господствуют злые силы, которые зачастую способны сделать гораздо больше, чем добрые силы», — подчеркнул Вассерман.

По его мнению, логичнее было бы объяснить людям исходный смысл Хэллоуина, так как его запрет докажет, что бороться со злом невозможно. В пример парламентарий привел религиозные традиции христианства, отметив, что в них тоже многое нацелено на идею победы добра над злом.

«Так, Пасха – это победа не только над смертью, но и над многими иными видами зла. С моей точки зрения, Хэллоуин, если прояснить его религиозный смысл, тоже вполне можно использовать для получения силы добра. Я атеист, но я знаю, что запрет Хэллоуина с точки зрения религии означал бы, что серьезно бороться со злом мы не в состоянии», — пояснил Вассерман.

Решение о запрете праздновать Хэллоуин в России будет ошибкой, заключил депутат.

Напомним, приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма и запретить на законодательном уровне в беседе с «Газетой.Ru» предложил депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, этот западный праздник подрывает «российские традиционные ценности», а его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения. Он призвал воспитывать молодежь на основе собственных духовно-нравственных традиций, а не на заимствованных суррогатах.

Ранее в Госдуме отмечающим Хэллоуин россиянам посоветовали объявить себя друидами.