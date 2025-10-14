На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали Хэллоуин символом победы добра над злом и сравнили с Пасхой

Депутат Вассерман: Хэллоуин – символ победы добра над злом, его нельзя запрещать
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Хэллоуин нельзя приравнивать к сатанизму (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), так как смысл этого праздника заключается в противоположном – победе добра над злом. Его отмечают накануне Дня всех святых как напоминание о том, что злые силы беспомощны перед святостью. Вместо запрета праздника следует объяснить его идею и привести к более традиционному ритуалу, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Так он отреагировал на призывы приравнять Хэллоуин к сатанизму и сектантству и запретить его празднование в России на законодательном уровне. Однако с такими негативными явлениями этот праздник не имеет ничего общего, убежден депутат.

«Характер этого праздника несколько раз менялся, сейчас это просто развлечение, но оно прямо противоположно главной идее сатанизма, а именно - убеждению о том, что в мире господствуют злые силы, которые зачастую способны сделать гораздо больше, чем добрые силы», — подчеркнул Вассерман.

По его мнению, логичнее было бы объяснить людям исходный смысл Хэллоуина, так как его запрет докажет, что бороться со злом невозможно. В пример парламентарий привел религиозные традиции христианства, отметив, что в них тоже многое нацелено на идею победы добра над злом.

«Так, Пасха – это победа не только над смертью, но и над многими иными видами зла. С моей точки зрения, Хэллоуин, если прояснить его религиозный смысл, тоже вполне можно использовать для получения силы добра. Я атеист, но я знаю, что запрет Хэллоуина с точки зрения религии означал бы, что серьезно бороться со злом мы не в состоянии», — пояснил Вассерман.

Решение о запрете праздновать Хэллоуин в России будет ошибкой, заключил депутат.

Напомним, приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма и запретить на законодательном уровне в беседе с «Газетой.Ru» предложил депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, этот западный праздник подрывает «российские традиционные ценности», а его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения. Он призвал воспитывать молодежь на основе собственных духовно-нравственных традиций, а не на заимствованных суррогатах.

Ранее в Госдуме отмечающим Хэллоуин россиянам посоветовали объявить себя друидами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами