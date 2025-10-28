На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде из-за годичного траура изменили правила для туристов

В Таиланде изменили правила для туристов из-за траура по бывшей королеве
thaikrit/Shutterstock/FOTODOM

В связи с трауром по бывшей королеве Таиланда Сирикит, которой не стало в возрасте 93 лет, в стране объявлен годичный траур. Туристам следует учитывать ряд правил, введенных правительством на этот период, сообщает портал heute.at.

В течение ближайших месяцев как местным жителям, так и гостям страны рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. В одежде предпочтение стоит отдавать неярким, приглушенным цветам, особенно вблизи королевских резиденций и на официальных мероприятиях. Хотя ношение черного цвета не является обязательным для туристов, им не следует вести себя слишком раскованно.

Вечеринки с громкой музыкой могут быть восприняты как неуважение. Возможны ограничения доступа или изменения в расписании посещения храмов, государственных учреждений и общественных мероприятий.

Правительство указало на отсутствие всеобщих запретов на проведение мероприятий, однако организаторам рекомендовано адаптировать их программу к текущей обстановке, сделав ее более скромной и тихой. Крупные события, такие как фестиваль Лой Кратонг (5 ноября), пройдут в сокращенном формате. Проведение светового шоу «Виджит Чао Прайя» пока находится под вопросом.

Музыкальный фестиваль «Лео Бич» был отменен в знак почтения к памяти королевы-матери. Решение о проведении легендарных вечеринок в полнолуние на острове Панган в ноябре и декабре пока не принято.

Туристические власти подчеркивают, что большинство праздников не отменяются, а лишь корректируются. Правительство делает ставку на понимание и взаимное уважение. Туристы по-прежнему могут посещать страну, но их поездки должны быть «продуманными и внимательными».

Ранее турагент назвала популярные у россиян направления отдыха на Новый год.

