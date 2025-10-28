В Роспотребнадзоре сообщили о росте доли вирусов гриппа в России

РПН: в России растет доля вирусов гриппа на фоне стабильной ситуации по ОРВИ

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора (РПН).

Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Специалисты рекомендуют сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь. В первую очередь вакцинация показана людям с хроническими заболеваниями, детям, пожилым и беременным женщинам.

Роспотребнадзор подчеркивает, что вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому прививаться необходимо ежегодно.

20 октября фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева подчеркнула, что вакцинация является главным методом профилактики гриппа, прививка поможет снизить риск заражения и уменьшить тяжесть заболевания.

