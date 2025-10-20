Россиянам назвали способы, которые помогут защититься от гриппа

Вакцинация является главным методом профилактики гриппа, прививка поможет снизить риск заражения и уменьшить тяжесть заболевания. Об этом RuNews24.ru рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева.

«При повышенной активности вирусов в сезон осени можно использовать противовирусные мази, например, оксалиновую, закладывая ее в носовые ходы. Такой метод помогает укрепить местный иммунитет и снизить вероятность проникновения вируса», — добавила эксперт.

По данным газеты «Известия», минимум в 23 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По словам врача, после консультации с врачом можно также принимать противовирусные препараты. Для защиты от гриппа Карасева советует чаще мыть руки, избегать контакта с больными, использовать личные средства гигиены, одеваться по погоде, использовать непромокаемую теплую обувь и носить головные уборы. Для укрепления иммунитета стоит правильно питаться, наладить сон, вести активный образ жизни и проводить время на свежем воздухе.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников до этого говорил, что грипп намного чаще, чем другие острые респираторные вирусные инфекции, вызывает опасные осложнения.

Ранее врач объяснил, как выявить опасные осложнения при простуде и гриппе.