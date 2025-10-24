На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карельский подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал

В Карелии осудили юношу, который изнасиловал девочку в заброшенном здании
Depositphotos

В Карелии вынесли приговор юноше, который завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в середине ноября 2022 года в одном из поселков Медвежьегорского района. Юноша, которому на тот момент было 17 лет, находился наедине в заброшенном здании с девочкой, не достигшей 14-ти лет. Молодой человек совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера, а также изнасиловал малолетнюю. Злоумышленнику было известно о возрасте девочки.

О произошедшем пострадавшая рассказала родственникам. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признал. Во время предварительного следствия он находился под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также с него в пользу пострадавшей взыскали 500 тысяч рублей.

Ранее знакомство в соцсетях закончилось для россиянки изнасилованием.

