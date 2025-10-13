На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восемь человек предстали перед судом за организацию проституции в Перми

В Перми перед вынесли приговоры восьмерым участникам группировки, занимавшейся организацией проституции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Преступный бизнес в апреле прошлого года пресекли сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. 29-летний житель Перми создал преступную схему весной 2022 года. Он нанял водителей с автомобилями, которые занимались доставкой девушек к клиентам, расчетами и передачей выручки. Криминальные услуги предоставлялись по адресам заказчиков, в саунах и гостиницах.

В ходе обыска у организатора было изъято 1,8 млн рублей наличными, телефоны и СИМ-карты. Установлено, что группа привлекла к занятию проституцией не менее 20 девушек. Суд назначил всем восьми фигурантам наказание в виде штрафов до 300 тысяч рублей каждый. Арестованные денежные средства обращены в доход государства.

Ранее в Калининградской области полицейского арестовали за проституцию.

