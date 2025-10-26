На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У берегов КНР после столкновения с контейнеровозом затонул сухогруз

Xinhua: два человека пропали после столкновения сухогруза и контейнеровоза в КНР
close
Depositphotos

Сухогруз и контейнеровоз столкнулись в устье реки Чжуцзян на юге КНР. Об этом пишет Xinhua.

По данным агентства, ЧП произошло в ночь на 26 октября у побережья провинции Гуандун. В результате столкновения сухогруз, на борту которого находились 15 членов экипажа, затонул. Два человека пропали без вести.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что в районе места происшествия временно ограничили судоходство. Сотрудники профильных структур устанавливают причины произошедшего.

15 октября в акватории реки Обь в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись лодка и баржа. Инцидент произошел у поселка Панаевск в Ямальском районе. Как рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, на борту лодки находились три человека. В результате ЧП судно затонуло, и один человек пропал без вести. Еще двое не выжили. На этом фоне специалисты организовали доследственную проверку по факту нарушения правил судоходства.

Ранее на озере Байкал столкнулись два судна.

