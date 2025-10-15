На Ямале лодка с людьми затонула после столкновения с баржей

СК: два человека погибли при столкновении лодки и баржи на реке Обь в ЯНАО

Два человека погибли, еще один пропал без вести при столкновении лодки и баржи на реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел у поселка Панаевск в Ямальском районе. На борту лодки находились три человека. В результате столкновения судно затонуло.

«Два человека утонули, один пассажир пропал без вести», — отмечается в сообщении.

Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил судоходства (статья 263 УК РФ).

12 октября в управлении МЧС по Татарстану сообщили, что на Каме затонула моторная лодка. По их данным, в городе Чистополь пять человек отправились покататься на моторной лодке по реке, при этом вернулись только две женщины. Они смогли доплыть до ближайшего острова, еще двоим мужчинам и женщине спастись не удалось. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Ведомством организована доследственная проверка по части 3 статьи 263 УК РФ.

Ранее в Самарской области лодка столкнулась с баржей.