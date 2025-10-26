Юрист объяснила, как получить компенсацию после отравления некачественной едой

Юрист Недбай: для выплаты компенсации при отравлении нужны чеки и медзаключение

Пострадавшим от некачественных пищевых продуктов для получения компенсации необходимо зафиксировать факт отравления в медучреждении, собрать документы о лечении и других расходах, а также заявить себя потерпевшей стороной в уголовном деле против производителя. Об этом сообщила ТАСС адвокат Виталина Недбай.

Юрист уточнила, что подтверждением послужат заключения врачей или Роспотребнадзора, а также сохраненные чеки на лекарства и иные траты, связанные с ухудшением здоровья и временной нетрудоспособностью. После подачи заявления о признании потерпевшим и гражданским истцом важно участвовать в следственных действиях и экспертизах, которые определяют степень причиненного вреда.

Массовое отравление случилось в Улан-Удэ после употребления готовой продукции компании «Восток». Первые госпитализации начались 18 октября, у части пациентов диагностировали сальмонеллез. Всего пострадали 165 человек, в том числе 92 ребенка. По данным властей, большинство пациентов уже выписаны, лечение продолжают 30 человек.

Работа предприятия «Восток» приостановлена решением Железнодорожного суда на 90 суток, а продукцию изъяли из оборота. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, заведующая производством находится под домашним арестом.

