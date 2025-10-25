На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали лучших блогеров страны

В Калининградской области объявили победителей проекта «ТопБЛОГ»
ТопБЛОГ/VK

В Калининградской области назвали имена победителей пятого юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба платформы.

Всего в конкурсе приняли участие 24,5 тыс. человек, 28 из которых стали победителями.

Имена победителей трека «Медиакампус» объявили на закрытии медиафорума «ТопБЛОГ» в центре развития молодежных медиа «Шум».

Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проекта Алексей Жарич, государство поддерживает блогеров, помогая им реализовывать свои таланты.

«Каждый человек, которого слушают и читают десятки и сотни людей, очень важен – ведь именно вы становитесь голосами нашего общества. Ваше влияние огромно, и мы хотим, чтобы вы были нашими союзниками», — сказал он.

По его словам, юбилейный сезон «ТопБЛОГа» подтвердил востребованность проекта.

«С этого года деятельность блогеров официально признана экономической сферой — блогинг стал профессией, признанной на государственном уровне», — добавил Жарич.

В рамках проекта блогеры на протяжении полугода проходили обучение и создавали свои медиапроекты. Победители получат сертификаты на прохождение программы «Маркетинг в интернете» от Президентской академии, доступ к курсу «Секреты спикера от бизнес-тренера и писателя Нины Зверевой, а также годовую подписку на VK Музыку.

Также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что такие проекты делают регион точкой притяжения для талантливых авторов контента.

«Мы живем в то время, когда каждый человек может быть источником перемен. Форум показал, что именно такие люди есть — открытые, неравнодушные, стремящиеся к развитию. Медиакультура формирует атмосферу взаимопонимания и веры в себя, в свою страну, в людей рядом», — сказал он.

