«Это больно»: уролог предостерег россиян от покупки «увеличителя» пениса

Экстендер не увеличит пенис, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-уролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Охоботов, комментируя резкий рост спроса на «увеличители пениса» среди россиян.

«Для экстендеров (увеличитель органа. — прим. «Газеты.Ru») есть серьезные показания, они используются с целью интимной реабилитации при искривлении либо когда требуется длительная фиксация на шине. Но не в амбулаторном порядке. Оболочка полового члена очень плотная, ее можно представить как шкурку от сосиски — она расширяется до определенного предела и держит геометрию этой сосиски достаточно жестко. Это такая же точно белочная оболочка — если мы ее начнем удлинять, то орган, может быть, будет длиннее, хотя это сомнительно. Но при этом он будет тоньше по калибру. Для каких-то удлиняющих амбулаторных дел экстендеры не используются вообще. Поэтому это фейк полный и не может быть такого совсем», — заявил врач.

По словам Охоботова, неправильная эксплуатация экстендера может повредить ткани полового органа. Врач объяснил, чем обернутся травмы.

«Это ерунда полная, носят только по очень узким показаниям. Просто так, чтобы увеличить длину органа — это ерунда, таким образом ее не увеличить. На сексуальную функцию ношение не влияет. Если, конечно, он его не повредил, пока пытался вытянуть. Это больно, все эти вытяжения. А боль может давить на что угодно и эрекцию в том числе», — сказал он.

До этого СМИ сообщили, что спрос на маркетплейсах на экстендеры вырос до 90%. Производители заверяют: при ежедневной носке по четыре часа половой орган увеличится. Продавцы просят за товар от 1,5 до 10 тысяч рублей.

Ранее ученые предупредили об опасных последствиях грима на Хэллоуин.