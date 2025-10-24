Сын Трампа осудил решение шведского суда по делу мигранта-насильника

Дональд Трамп — младший раскритиковал решение шведского суда, отказавшегося депортировать эритрейского мигранта, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Свое мнение он высказал в социальной сети X, отметив, что таким решением Европа сигнализирует о своем вымирании и призвал людей проснуться.

«В Европе все сводится к «ну, это было всего лишь короткое изнасилование», поэтому мы не выдворяем полного ублюдка из нашей страны», — заявил он, выразив тем самым недоумение действующей либеральной миграционной политикой европейских стран.

Поводом для такой эмоциональной публикации стало судебное решение шведского суда, который счел преступление недостаточно тяжким из-за его небольшой продолжительности.

Инцидент произошел 1 сентября 2024 года, когда 16-летняя Мейя Обер опоздала на автобус после смены в ресторане McDonald's и шла через пешеходный туннель, где на нее напал 18-летний гражданин Эритреи Язид Мохаммед. Девушка и ее семья сразу обратились в полицию. В итоге суд приговорил мигранта к трем годам тюрьмы. Прокурор настаивал на депортации, но Апелляционный суд Верхней Норрландии отказал в этом.

Ранее пять сирийских беженцев украли и изнасиловали 17-летнюю девушку в Германии.