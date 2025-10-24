Россиянам посоветовали начинать борьбу с борщевиком зимой

Депутат Гаврилов: с борщевиком нужно бороться зимой, чтобы весной не было проблем

С марта следующего года в силу вступит закон, который обяжет россиян вовремя принимать меры по борьбе с борщевиком и прочими опасными растениями на участках. Причем если раньше это касалось только сельскохозяйственных территорий, то теперь категория земли значения не имеет – бороться с инвазивными растениями должны абсолютно все собственники, подчеркнул в беседе с RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Отметим, что борщевик Сосновского – это растение, которое очень быстро распространяется по разным регионам, становясь настоящей угрозой как для природы, так и для человека. Как предупреждает газета «Известия» со ссылкой на экспертов, контакт с его соком в сочетании с солнечным светом вызывает тяжелейший фотохимический ожог — фитофотодерматит. Симптомы появляются не сразу, а через несколько часов или даже через один-два дня после контакта. Среди последствий – ожоги первой-третьей степени, гиперпигментация, рубцы, шрамы и так далее.

Поэтому важно бороться с опасным растением до активного сезона, снижая жизнеспособность его очагов, подчеркнул депутат. Причем теперь эта обязанность распространяется, в том числе, на лесные участки, полосы отвода дорог, земли населенных пунктов. Зимой семена и подземные почки борщевика в поверхностных слоях почвы остаются живыми, и у владельцев участков есть возможность их «проморозить».

«Метод, на который в последнее время обращают внимание исследователи, называется глубоким промораживанием: сначала очищают участок от снега, оставляя почву открытой. При продолжительных морозах ниже −12 °C подземные почки и семена подвергаются повреждению или гибели. Но важно, чтобы слой снега не служил теплоизоляцией: иначе мороз не достигнет корневого горизонта», — объяснил парламентарий.

Также можно воспользоваться инструментами против одиночных розеток и скоплений борщевика. В этом случае корневую шейку растения подрезают лопатой или ножами, входя на глубину 10–15 см, а затем удаляют корень, захватывая его целиком. Можно даже снять верхний слой почвы с семенами и вывезти его, чтобы исключить размножение опасного растения, рассказал Гаврилов.

Еще один способ борьбы с борщевиком – это укрытие. При его применении растительность скашивают, затем накрывают черной пленкой или геотекстилем, прижимают камнями до весны. Это лишает всходы света, а весной можно провести работы по удалению вредителя и засадке почвы другими травами.

Депутат призвал россиян не ждать весны, а действовать на опережение, воспользовавшись основными способами борьбы с борщевиком, подчеркнув, что зима – это благоприятное время для ослабления опасного растения до его активного роста.

Ранее в Башкирии мужчина косил траву и получил тяжелые ожоги от борщевика.