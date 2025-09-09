На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии мужчина косил траву и получил тяжелые ожоги от борщевика

В Башкирии спасли мужчину с тяжелыми ожогами от борщевика
Telegram-канал «Минздрав Башкортостана»

Медики Республиканского кожно-венерологического диспансера спасли пациента с тяжелыми ожогами, полученными в результате контакта с ядовитым борщевиком. Об этом сообщает Минздрав республики.

Молодой человек поступил в медучреждение с жалобами на обширное покраснение кожи, болезненные пузыри, высокую температуру и общее недомогание. Симптомы появились после того, как он косил траву в саду, будучи одетым только в шорты.

Среди растительности находился ядовитый борщевик, контакт с соком которого под воздействием солнечного света вызывает сильные фотодерматиты. Первоначально пострадавший пытался лечиться самостоятельно, но его состояние стало ухудшаться, и мужчина обратился за помощью.

«Пациент был госпитализирован в стационарное отделение Республиканского кожно-венерологического диспансера. Ему провели комплексное лечение, направленное на снятие воспаления и аллергической реакции, обезболивание и ускорение регенерации поврежденных кожных покровов», — сообщили в Минздраве.

Жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, и он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Липецкой области девочка попала в больницу с ожогами 70% тела из-за борщевика.

