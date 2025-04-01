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Россиянам ограничили количество сим-карт на одно лицо

Россияне с 1 апреля не смогут оформить более 20 сим-карт
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Depositphotos

С 1 апреля в России вступили в силу ограничения на количество сим-карт, зарегистрированных на одного человека. Соответствующие поправки в закон «О связи» вступают в силу с этого дня.

Теперь операторы связи не могут заключать договоры с гражданами, у которых уже оформлено 20 абонентских номеров.

Согласно правилам, перед оформлением договора операторы обязаны проверять, сколько номеров уже зарегистрировано на клиента. Если их 20 или больше, продажа новой сим-карты запрещена. До 1 ноября 2025 года абоненты должны самостоятельно расторгнуть лишние договоры. После этой даты операторы получат право блокировать избыточные номера.

Для иностранных граждан ограничение строже: с 1 января 2025 года им разрешено иметь не более 10 сим-карт. При нарушении лимита с июля 2025 года услуги связи по всем номерам будут приостановлены.

Россияне теперь могут запрашивать данные о своих договорах связи и номерах через портал госуслуг. Если абонент не согласен с условиями договора, он вправе подать заявление на его расторжение в упрощенном порядке.

Операторы связи получили право приостанавливать услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если при проверке выявлены некорректные данные. Абоненты будут уведомлены о блокировке заранее.

Ранее на Госуслугах появится новый сервис «Сим-карты».

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