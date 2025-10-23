МТС Exolve поможет с логистикой грузоперевозок

МТС Exolve внедрила сервис синтеза и отправки голосовых сообщений для компании на рынке грузоперевозок ITECO, сообщает пресс-служба МТС Exolve.

С помощью автоматизированных голосовых сообщений сервис поможет оповещать водителей об изменениях в заявках, включая переносы времени загрузки, изменение адреса, смену маршрута и другие.

Всего сервис охватит более 7 тыс. водителей по всей России.

«Внедрение голосового информирования позволило ITECO повысить эффективность логистических процессов, улучшило взаимодействие с водителями и снизило нагрузку на диспетчеров. Голосовые уведомления — это надежный способ доставить важную информацию быстро и в понятной форме, особенно в дорожных условиях», — отметил директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко.

Решение МТС Exolve автоматически синтезирует текст сообщения клиента. Затем на номер водителя поступает звонок, в котором озвучивается информация. Также есть возможность переключить на оператора, если водителю нужно что-то уточнить.

По словам генерального директора ООО «ИТЕКО Россия» Дмитрия Калашникова, для компании, совершающей более 3000 рейсов ежедневно, критически важно обеспечить своевременную и точную передачу информации водителям.

«Решение МТС Exolve позволило усилить нашу систему оповещений, повысить надежность коммуникаций и минимизировать операционные риски. Теперь водители получают инструкции не только через push-уведомления в приложении, но и в формате голосовых сообщений в нужный момент», — сказал он.