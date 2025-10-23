Врач объяснила, почему мужчины «лечатся» ремонтом машины или рыбалкой

На прием к психологу часто приходят жены с типичной жалобой: «У мужа проблемы со здоровьем — давление, бессонница, нервы, — а он вместо визита к врачу уезжает на рыбалку или пропадает в гараже. Со стороны это выглядит как избегание проблемы. Однако с точки зрения психологии такое поведение часто является интуитивной и порой эффективной формой самопомощи. О том, какую психотерапевтическую функцию выполняют эти мужские ритуалы, «Газете.Ru» рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко.

Она отметила, что с детства мужчин учат сдерживать эмоции: «терпи», «будь сильным». Невыраженные чувства — гнев, тревога, обида — никуда не исчезают. Они либо находят «слабое место» в организме, превращаясь в психосоматические симптомы (скачки давления, боли), либо ищут выход через действие. Ремонт машины или рыбалка становятся таким каналом для разрядки психического напряжения.

Во-первых, это создает пространство контроля. В мире, полном неопределенности, гараж или мастерская становятся местом, где мужчина — абсолютный хозяин положения. Здесь есть прямая связь между действием и результатом: заменил деталь — двигатель заработал. Это дает ощущение управляемости и компетентности, которого часто не хватает в других сферах жизни.

Во-вторых, циклическая активность — как медитация. Монотонные, повторяющиеся действия — будь то заброс удочки или сборка механизма — требуют концентрации, но при этом освобождают мозг от навязчивых мыслей и тревог. Это состояние схоже с медитацией: оно снижает уровень кортизола и позволяет психике перезагрузиться.

В-третьих, для мужчин это царство тишины и одиночества. Как отметила врач, в отличие от женщин, которые часто справляются со стрессом через коммуникацию, мужчинам необходимо уединение.

«Гараж или берег реки выполняют роль современной «пещеры» — места, где можно побыть наедине с собой, ни за кого не отвечая и не поддерживая разговор. Это не побег от семьи, а необходимая гигиена психики», — подчеркнула Романенко.

В-четвертых, для мужчин это так называемая тактильная терапия. Цифровой мир переполнен абстракциями. Работа с инструментами, металлом, водой возвращает к реальности через тактильные ощущения. Это «заземление» помогает выйти из тревожных мыслей в голове и вернуться в тело, в состояние «здесь и сейчас».

В-пятых, это символическое «починить то, что сломалось». Разбирая и собирая узел автомобиля, мужчина в метафорическом смысле упорядочивает свою жизнь. Каждая исправленная неполадка — это маленькая победа, подтверждение собственной эффективности. Это восстанавливает самооценку и дает ресурс для решения реальных проблем.

Однако, по словам психотерапевта, такой способ снятия стресса становится опасным, если он воспринимается как побег от проблем, например, как избегание семейных обязанностей и уход от конфликтов.

Также психотерапевт призвала насторожиться при признаках зависимостей: если хобби становится поводом для злоупотребления алкоголем или требует неадекватных финансовых затрат.

Если, несмотря на регулярные «сеансы» терапии в гараже, физические и эмоциональные симптомы (раздражительность, повышенное давление) не уходят, то метод не справляется с глубиной проблемы.

«Для многих мужчин гараж или рыбалка — это не просто хобби, а эффективный, интуитивно найденный способ регуляции психического состояния. Это их личный кабинет психологической разгрузки. Понимание этого позволяет близким относиться к такому времяпрепровождению с большим уважением. Однако важно сохранять бдительность: если стратегия перестает работать и превращается в форму избегания, это сигнал о том, что пора обратиться за профессиональной помощью. Психотерапия — это тот же «гараж», но для починки не автомобиля, а душевного состояния», — резюмировала Романенко.

