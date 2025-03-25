Психиатр рассказал о симптомах депрессии у мужчин и женщин

Депрессия не делится на «мужскую» и «женскую», однако, у мужчин и женщин она может проявляться по-разному. Об этом kp.ru рассказал психиатр Руслан Исаев.

По его словам, это психическое расстройство чаще встречается у женщин, в этом может играть роль их часто меняющийся гормональный фон. К симптомам недуга у них эксперт отнес выраженную подавленность, плаксивость, тревожность, повышенную утомляемость, а также раздражительность, агрессию и резкие перепады настроения.

У мужчин депрессия может сопровождаться психосоматическими жалобами (боли, слабость, нарушения сна, проблемы с ЖКТ), они часто ищут способы «убежать» от своих переживаний, например, уходят в работу, чрезмерно занимаются физическими нагрузками или употребляют алкоголь.

«Хотя само заболевание едино для обоих полов, его внешние проявления и способы, которыми человек справляется с недугом, могут существенно различаться. Важно своевременно распознавать симптомы и обращаться за квалифицированной психиатрической помощью», — подчеркнул Исаев.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин до этого говорил, что, согласно результатам многочисленных исследований, физическая активность помогает справиться с депрессией, благодаря выработке отвечающих за настроение нейромедиаторов — эндорфинов и серотонина.

Ранее врач назвал неочевидные признаки депрессии.