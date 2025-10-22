На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям рассказали, как стоит знакомить ребенка со сладким

Врач Писарева: в первый год жизни ребенку не стоит давать сладкое
imagebroker/Global Look Press

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), детям до одного года нельзя добавлять в рацион сахар, а в меню ребенка возрастом от одного до трех лет должно быть минимальное количество сладкого. Об этом в интервью RT напомнила врач-диетолог Ирина Писарева. Она подчеркнула, что чем позже детский организм познакомится с лимонадом, конфетами и выпечкой, тем лучше для его здоровья.

«И лучше не начинать знакомство со сладким с шоколада, конфет или газировки. Это тяжелая артиллерия из сахара и жиров. Оптимальный вариант для знакомства — это фрукты, мелко нарезанные сухофрукты и ягоды», — отметила специалист.

Она предупредила, что пристрастие к сладостям нарушает детские пищевые привычки, поскольку он отказывается от здоровой, но менее яркой по вкусу пищи, что чревато дефицитом важных витаминов и микроэлементов.

Недавно группа ученых под руководством Цзячжэнь Чжэн из Гонконгского университета науки и технологий обнаружила, что снижение потребления сахара в период беременности и первых двух лет жизни ребенка способствует здоровью дыхательной системы, а также снижению риска развития астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в зрелом возрасте.

Ранее в России призвали ввести налог на сахар для борьбы с ожирением.

