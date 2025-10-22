Британку оштрафовали за вылитый в канализацию кофе

В Англии женщину оштрафовали на £150 за вылитый кофе на улице

В Англии женщину оштрафовали за то, что она вылила остатки своего кофе в канализацию на улице, пишет The Sun.

Британка по имени Бурку Есилюрт рассказала, что была оштрафована на £150 стерлингов за нарушение закона об охране окружающей среды после того, как вылила остатки своего кофе в водосток на главной улице возле вокзала Ричмонд в Лондоне.

По словам женщины, она всего лишь вылила «небольшое количество кофе» из многоразовой кружки, стоя на автобусной остановке.

«Я заметила, что мой автобус приближается, поэтому просто вылила остатки. Как только я обернулась, увидела трех сотрудников, которые буквально преследовали меня и остановили. Я подумала, что они хотят спросить про автобус, но они выписали штраф», — рассказала Бурку.

Полицейские сообщили, что действия женщины нарушили раздел 33 Закона об охране окружающей среды 1990 года, согласно которому запрещено выбрасывать или выливать любые отходы, способные загрязнить землю или водные пути. В этот перечень входят и жидкости, слитые в уличные водостоки.

Британка назвала штраф «чрезмерным и несправедливым». Женщина также подала официальную жалобу и пока отказывается платить деньги.

«Я пыталась поступить ответственно — не бросила стакан, просто вылила кофе. Разве это преступление?» — удивляется она.

В администрации заявили, что сотрудники действовали «профессионально и объективно», а меры направлены на поддержание чистоты в городе.

Ранее сообщалось, что туристу грозит большой штраф за бросок огромного камня в ущелье.