Путин наградил медицинских работников Курской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова сотрудников Курской областной клинической больницы. Соответствующий указ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница»», — говорится в публикации.

Кроме того, в указе говорится, что российский лидер удостоил такой же наградой состав работников Национального медицинского центра гематологии.

15 сентября Путин в указе выразил благодарность четырем больницам в Курской области за профессионализм при работе в экстремальных условиях. Благодарность была объявлена «За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Президент отметил работу следующих медучреждений: Курская городская клиническая больница №3, Беловская центральная районная больница, Медвенская центральная районная больница, Рыльская центральная районная больница.

