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Мурашко рассказал о врачах, прибывших на место терактов на железной дороге

Мурашко: более 100 медработников сами приехали к потерпевшим крушение поездам
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РИА Новости

Более 100 медицинских работников самостоятельно и в нерабочее время добрались к потерпевшим крушение в результате терактов поездам в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Более 100 медицинских работников, которые находились дома, по личной инициативе и по мобилизационному резерву, несмотря на нерабочее время, прибыли на рабочие места», — сообщил Мурашко.

Он добавил, что первые две бригады сотрудников скорой помощи смогли добраться к месту крушения поезда в Брянской области спустя всего 15 минут — затем из Брянска были высланы дополнительные экипажи, в том числе центра медицины катастроф и бригады РЖД-медицины.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, потому что поставляет оружие для реализации таких акций.

Ранее в Госдуме призвали использовать против Украины израильские методы борьбы с террористами.

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