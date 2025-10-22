На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Коми мужчина на электровелосипеде сбил девочку с грудничком на руках

Управление Госавтоинспекции по Республике Коми

В Сыктывкаре прогулка детей закончилась обращением за медицинской помощью: мужчина на электровелосипеде наехал на 14-летнюю школьницу, которая держала на руках девятимесячного младенца. Об этом сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 21 октября у дома №88 по Коммунистической улице. Как установили правоохранители, мужчина 1981 года рождения двигался на электровелосипеде мощностью 500 Вт по тротуару в сторону улицы Старовского, когда наехал на девочку с грудничком. От столкновения с велосипедистом дети упали. Младенец получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

Сам водитель СИМ получил ушиб головы и запястья.

В полиции отметили, что прав на управление транспортным средством у виновника аварии не было, а велосипед указанной мощности требует наличия водительского удостоверения. Транспорт помещен на спецстоянку, нарушителю грозит административная ответственность.

Ранее в Карелии на видео попало, как автомобиль сбил коляску с ребенком.

