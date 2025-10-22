В России заявили о росте патриотизма в стране после начала спецоперации

Академик РАН Тишков: после начала спецоперации в России стало больше патриотов

Уровень патриотизма вырос в России после начала специальной военной операции. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН академик Валерий Тишков.

Он отметил, что его внимание привлекли «три процесса». В качестве первого собеседник агентства указал рост интереса к своей национальности, а также к этнической общности, ее происхождению и истории.

«Второй процесс тоже важен и интересен – рост патриотизма и российской идентичности. Этому способствовали последние события, связанные с СВО, санкционной политикой в отношении Российской Федерации и геополитическими соперничествами», — добавил Тишков.

Что касается третьего процесса, то он связан с межнациональными отношениями, заключил академик.

В сентябре, согласно опросу аналитического центра ВЦИОМ, выяснилось, что россияне считают, что сейчас необходимо возрождать культуру, духовность и патриотизм. Помимо этого, жители страны хотели бы развивать ценностные основания, культурную идентичность, возрождение традиций, а также уделять внимание вопросу качества жизни.

Идея сильного лидера и государства остается значимой среди представителей старших поколений (29-34%), однако она теряет абсолютный приоритет у россиян в целом. Молодое поколение, по данным исследователей, чаще говорит о необходимости развития демократических институтов (27-29%).

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет доля патриотов среди молодежи выросла на 16%.