Патриотизм как тренд: почему молодежь становится патриотичнее?

Сегодня в школах и университетах России растет поколение, которое эксперты называют самым патриотичным за последние десятилетия. Молодежь проявляет рекордную готовность связывать свое будущее с Россией, приносить пользу стране и активно участвовать в общественной жизни. Насколько устойчив тренд патриотизма среди молодого поколения и что его поддерживает — в материале «Газеты.Ru».

Воспитание как приоритет образования

19 августа в Национальном центре «Россия» состоялся Всероссийский педагогический съезд, объединивший более 1300 участников – педагогов, ученых, представителей власти и бизнеса. На съезде обсуждали готовность к учебному году и проект Стратегии развития образования до 2036 года.

Президент России в приветственном слове подчеркнул значимость форума:

«Для обсуждения приоритетных задач развития национальной системы образования нынешний форум собрал на своей площадке преподавателей, ученых, наставников, представителей органов власти и общественных организаций со всей нашей большой страны. Такой авторитетный состав участников в полной мере соответствует главной цели вашей встречи, ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России».

Документ, одобренный президентом, базируется на национальных целях и традиционных духовно-нравственных ценностях, а приоритетом ставит воспитание патриотичных и социально ответственных граждан, сохранение исторических и культурных традиций и формирование гармонично развитой личности. Важно, что стратегия создается вместе с учителями и управленцами — с учетом практики школ, колледжей и вузов.

Как система меняется на практике

За последние годы воспитательная функция вернулась в школу и вуз как системный элемент. Введены уроки «Разговоры о важном», церемонии поднятия флага и исполнения гимна, в школах появились советники по воспитанию, в университетах — проректоры по молодежной политике. Обновлены учебники истории, внедрены единые федеральные программы, из законодательства исключено понятие «образовательная услуга», зафиксирована воспитательная составляющая программ. Параллельно развивается инфраструктура молодежных проектов: «Движение первых», «Юнармия», Российское общество «Знание», платформа «Россия — страна возможностей», нацпроект «Молодежь и дети».

«По количеству конкурсов и проектных идей, по возможностям для самореализации – начиная от робототехники и заканчивая волонтерством и соцпроектами, – наверное, не было в истории страны более благоприятного времени для школьников и молодежи. Ребята прекрасно понимают, что все это происходит благодаря «эпохе Путина», в которой они живут, и высказывают свое одобрение и порой даже восхищение президентом, лично знаю такие примеры», – прокомментировал социолог Илья Ухов.

Почему это работает для молодежи

Современная воспитательная модель связана с реальными возможностями самореализации: от волонтерства и проектной деятельности до олимпиад, инженерных смен и медиаинициатив. Это больше не формальные инициативы, а площадки, где подростки и студенты пробуют себя в деле.

Молодые люди получают не только идеологические ориентиры, но и инструменты — наставничество, конкурсы, гранты, стажировки, комьюнити. Результат — вовлеченность и личный смысл участия.

Преподаватели отмечают, системный подход президента к образованию придал этой работе необходимый импульс. Благодаря ему у ребят растет интерес к истории и культуре России, они активнее участвуют в волонтерских и патриотических инициативах.

«В мои школьные годы гимн был на всех тетрадях, везде – мы знали его наизусть. Позже был пробел в патриотическом воспитании, и многие дети даже не знали слов гимна своей страны! Теперь знают и не стесняются его петь, а, наоборот, гордятся, у них глаза горят! Ребята активно участвуют в патриотических акциях, а многие – и девочки, и мальчики – с удовольствием записываются в «Юнармию», – поделилась советник директора по воспитанию, педагог-библиотекарь высшей категории МАОУ лицей города Бор Нижегородской области Шилина Елена Павловна.

В школах и вузах сегодня растет поколение, которое не ищет «где получше, там и Родина». Ребята берут на себя проекты, волонтерят, делают медиа, выигрывают инженерные конкурсы и совсем не стесняются слова «патриотизм». Это не про формальные линейки — это про ощущение сопричастности. Когда молодые люди делают дело, видят в нем смысл и понимают, что от них что‑то зависит.

«Благодаря тем возможностям, которые сегодня есть, участвовать в волонтерских акциях, в исторических проектах или просто помогать тем, кто в этом нуждается, – это реально круто. Сам вижу, как у ребят загораются глаза, когда мы что-то делаем вместе. Чувствуешь, что ты часть чего-то важного, что твои действия имеют значение. И это здорово, что все больше студентов и школьников присоединяются к патриотическим движениям, это становится чем-то вроде хорошей привычки – делать что-то полезное для своей страны. Это вдохновляет!» — отмечает Сергей Беспалов, студент Уральского института управления РАНХиГС, председатель первичного отделения «Движения первых».

«Благодаря движению я могу развиваться в любимой организации непрерывно, от школьной скамьи до вручения диплома. Здесь мы находим друзей, здесь учимся, делаем первые шаги в профессию. Спасибо «Движению первых», что оно существует», — поделилась Екатерина Чадина, студентка РГУ им. С.А. Есенина, наставник движения.

Социологическая картина

Образовательные реформы последних лет заметно изменили мировоззрение российской молодежи — это подтверждают социологические исследования. Так, по данным ВЦИОМ, с 2016 по 2025 год доля патриотов среди молодежи 18–24 лет выросла на 16% и достигла 99%, а среди людей 25–34 лет — на 13%, до 92%. ВЦИОМ и РО «Знание» также фиксируют, что 92% респондентов 18–24 лет готовы встать на защиту Родины.

Доля желающих уехать за границу сократилась с 12 до 8%. По данным социологов‑иноагентов, с апреля по июль 2025 года число молодых людей, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, выросло на 13%, до 73%.

ФОМ отмечает, что 73% опрошенных считают Россию свободной страной. ВЦИОМ также указывает, что большинство россиян считают, что в стране и в их регионе созданы условия для самореализации молодежи. И, наконец, 93% школьников, вступивших в «Движение первых», заявили, что порекомендуют своим друзьям последовать их примеру.

От урока до карьеры

Патриотизм становится устойчивой нормой молодого поколения, не лозунгом, а практикой: через урок, проект, волонтерство, конкурс, карьерный трек. Возвращение воспитания в ядро образования, подкрепленное реальными лифтами самореализации, формирует поколение, которое связывает личные планы с развитием страны. В этом — главный эффект текущих преобразований и их стратегический потенциал.

Алена Гейдт — лектор Российского общества «Знание», многодетная мама, член Всероссийского родительского комитета, HR-эксперт: «Современное российское образование действительно сосредоточено на ценностях: уважении к истории и традициям, культуре общения, гражданской ответственности. Эти акценты отвечают главному вызову времени — помочь нашим детям не просто получить профессию, но и стать людьми, способными любить свою страну и создавать ее будущее».

Важно, что и представители бизнеса, работодатели, отмечают позитивные изменения. Молодежь становится более ответственной, умеет работать в команде и уважает труд. Это качества, которые сегодня ценятся наравне с профессиональными компетенциями.

Елена Елистратова, руководитель Управления по информационному моделированию Национальной Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве: «Для нас в НАИКС принципиально важно, что сегодня образование рассматривается не только как передача знаний, но и как стратегический ресурс развития страны. Мы видим, что сейчас в университетах большое внимание уделяется профориентации, воспитанию молодежи и развитию практико-ориентированных форматов взаимодействия учебных заведений с работодателями. Это позволяет готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда и конкурентоспособны в современных условиях».

Взгляд на Запад

Российское образование уверенно движется в выбранном направлении, где воспитание гражданина становится неотъемлемой частью учебного процесса. В отличие от ряда западных стран, где под видом прогрессивности образовательные практики все чаще превращаются в площадки идеологического давления.

Например, в мае 2025 года британский аналитический центр Policy Exchange в отчете отметил обеспокоенность из‑за чрезмерной концентрации «толерантной повестки» в школьных учебниках истории.

А в июле 2025-го — в США в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния молодые спортсмены‑трансгендеры («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) заняли призовые места на женских соревнованиях по легкой атлетике.

В Великобритании в августе 2025-го родители выразили протест после назначения в ряде школ преподавателя, идентифицирующего себя как трансгендер.

В Германии сообщалось, что число детей, воспитываемых в однополых семьях, достигло примерно 50 тысяч. А в США отмечается рост числа учащихся, открыто идентифицирующих себя как ЛГБТ, на 582% (по данным соответствующих исследований). В Канаде парламентский комитет поднял вопрос о праве несовершеннолетних на эвтаназию.

Эксперты подчеркивают, что российское образование движется своим путем. В России акцент сделан на традиционные ценности, патриотизм и воспитание личности, способной созидать. Все это дает свои плоды.