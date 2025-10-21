Воспитательница укусила трехлетнюю девочку и поплатилась

В Турции воспитательница укусила трехлетнюю девочку и оказалась в заключении

В Турции арестовали 26-летнетюю работницу частного детского сада, которая применила непедагогичные методы воспитания к трехлетней подопечной. Об этом сообщает Haber Turk.

Инцидент с участием подозреваемой произошел в детском саду города Эдирне. Гигантский укус на руке дочери заметил отец, когда забирал девочку из учреждения. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Педагога отстранили от работы, а впоследствии уволили. Педагог выразила сожаление по поводу случившегося. Женщина сказала, что у нее не было намерения кусать ребенка. Что сподвигло ее на такие действия, объяснить она не смогла. По информации издания, женщину арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений лицу, которое неспособно защищаться психически и физически», ее отправили в тюрьму.

