На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воспитательница укусила трехлетнюю девочку и поплатилась

В Турции воспитательница укусила трехлетнюю девочку и оказалась в заключении
true
true
true
close
Shutterstock/Savvapanf Photo

В Турции арестовали 26-летнетюю работницу частного детского сада, которая применила непедагогичные методы воспитания к трехлетней подопечной. Об этом сообщает Haber Turk.

Инцидент с участием подозреваемой произошел в детском саду города Эдирне. Гигантский укус на руке дочери заметил отец, когда забирал девочку из учреждения. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

Педагога отстранили от работы, а впоследствии уволили. Педагог выразила сожаление по поводу случившегося. Женщина сказала, что у нее не было намерения кусать ребенка. Что сподвигло ее на такие действия, объяснить она не смогла. По информации издания, женщину арестовали по обвинению в нанесении телесных повреждений лицу, которое неспособно защищаться психически и физически», ее отправили в тюрьму.

Ранее на Тайване воспитатель заставила близнецов пробежать 43 круга и прыгать 100 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами