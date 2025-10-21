На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роскачестве дали советы, которые помогут продлить жизнь зонту

Специалист Завьялова: правильный уход продлит жизнь зонту
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Правильное хранение и уход за зонтом помогут продлить его жизнь. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Так, не стоит использовать зонт как трость и сушить его раскрытым, потому что это может его деформировать. По словам эксперта, сушить изделие лучше в подвешенном состоянии без использования источников тепла. Для удаления загрязнений можно промыть купол теплой водой с мягким шампунем

«Ручку стоит регулярно протирать мягкой тряпочкой или даже антибактериальной салфеткой, ведь ручка контактирует с вашими руками, которые не всегда идеально чистые, и с другими поверхностями, например, с содержимым сумки, куда вы сложили зонт. В сумке складной телескопический зонт лучше носить так, чтобы другие вещи не давили на него, иначе спицы могут деформироваться», — заключила Завьялова.

Стилист Ольга Ким до этого рассказала «Газете.Ru», что пестрый зонт может испортить весь остальной образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный вариант. Она посоветовала при выборе зонта ориентироваться на цветовую гамму остального гардероба.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору качественного зонта.

