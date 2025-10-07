В Роскачестве дали советы по выбору качественного зонта

При выборе зонта лучше всего отдавать предпочтение вариантам с каркасом из долговечных материалов, например, стали, чтобы он прослужил дольше. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

В нем должно быть не менее 10-16 спиц, чтобы нагрузки ветра распределялись равномерно и изделие не сломалось. По словам специалиста, лучше выбирать товар с куполом из более плотного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой, например, тефлоновым покрытием. К более надежным она отнесла «зонты-трости».

Завьялова также посоветовала оценить механизм открывания зонта.

«Считается, что механические зонты с минимальным количеством движущихся частей служат дольше, чем автоматические. Полуавтомат соответственно по надежности находится между этими двумя. Но качественные современные автоматические зонты с грамотной конструкцией также могут иметь высокую надежность. Поэтому при покупке проверяем, как работают механизмы», — пояснила она.

Стилист Ольга Ким до этого рассказала «Газете.Ru», что пестрый зонт может испортить весь остальной образ, поэтому лучше выбирать прозрачный или однотонный вариант. Она посоветовала при выборе зонта ориентироваться на цветовую гамму остального гардероба.

